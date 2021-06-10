وزيرة التضامن: مصر أول الدول التي قدمت يد العون والمساعدة إلى فلسطين

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بأن الدولة المصرية تهب مدافعة عن الانسان مهما كان جنسه أو دينه، مؤكدة أن حقوق الانسان ليست خطاب ولكن ممارسة وفعل.



وقالت إن إطلاق القافلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد الجهود الحثيثة للاستجابة إلي الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط التي توجه إليها أنظار العالم أجمع والتي أصابت قطاع غزة.



وأضافت أنه لا يخفى على أحد أن مثل تلك الاحداث تنال من الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أنه على مدار التاريخ شهد العالم العديد من النزاعات التي حولت العديد من الآمنين الي مستضعفين ونازحين، بلا مأوي وبحاجة إلي كل من الدعم والاستجابة العاجلة.



وقالت القباج إن مصر أثبتت على مدار التاريخ جاهزيتها وحضورها الدائم لدعم وخدمه الإنسانية متي تطلب الأمر بكل القوة والحب وبكل الموارد الممكنة، مؤكدة أن فلسطين كانت ومازالت في ضيم من العيش بسبب الموقف الذى يمتد منذ زمن والذى ازداد سوءا بسبب الاحداث الأخيرة خاصة التي تنال من المدنيين والآمنين.



وأكدت أن الدور القيادي لجمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموجب المسئولية الملقاة على عاتقها كانت من أولى الدول التي قدمت يد العون والمساعدة السباقة الي دولة فلسطين الشقيقة وفتحت معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وذويهم في مختلف المنشأت الصحية كاستجابة سريعة منذ اللحظات الأولي لاندلاع الاحداث، وفي الوقت نفسه قامت الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بتجهيز الاحتياجات من مختلف المواد الاغاثية.



وأضافت أنه انطلاقا من كون الهلال الأحمر المصري جمعية وطنية ومنوطة بالاغاثة بالإضافة إلي كونها جهاز مساعد للسلطات المصرية، كانت الكيان الأول في الاستجابة لهذه الازمة، مشيرة إلى التاريخ العريق مهد للهلال الأحمر المصري في العمل الميداني، من كونه على استعداد دائم للاستجابات السريعة والاستعداد المسبق لشتي الازمات والكوارث المحلية منها والدولية.



وأوضحت أنه من خلال العلاقات القوية لجمعية الهلال الأحمر المصري مع مختلف الشركاء والمنظمات وجه الهلال الأحمر المصري جهوده عن طريق عدة محاور متزامنة، حيث تواصل من ناحية مع الهلال الأحمر الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ومن ناحية اخرى مع الفاعلين الأساسيين في الاستجابة للأزمة الراهنة، كما عمل على تحضير شحنات المواد والمستلزمات الاغاثية وتسليمها الى الاشقاء الفلسطنيين لتخفيف الاضرار الناتجة من مجريات الاحداث.



وتابعت القباج أن الهلال الأحمر المصري قام باستدعاء المتطوعين بمحافظة القاهرة وشمال سيناء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواجد جنبا الى جنب مع الاشقاء في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته كان التنسيق قائما مع الشركاء والأقران لاتخاذ السبيل الأمثل في تلبية احتياجات قطاع غزة.



كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور منظمة الهجرة الدولية التي تمكنت من الاستجابة للاحتياجات الرئيسية للفئات المستضعفة والنازحين وأيضا لأماكن الخدمات المتضررة من الأزمة.



وأكدت أن نجاح توفير المستلزمات والأدوات المطلوبة والتسليم لهذه المهمة التي نحن بصددها اليوم، يرجع الفضل فيها إلي الفرق المعنية في كلتا المنظمتين وأدائهم واستجابتهم المتميزة، معربة عن خالص الشكر لكافة الجهات المانحة التي قدمت يد العون والمساعدة من أجل خدمة الإنسانية والبشرية وتخفيف وطأة الاحداث على الاشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهدف الأوحد والغاية الاسمي التي نعمل جميعا من أجلها جميعا هي الحفاظ على حياة الأبرياء.



واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه لا شيء يمكن أن يمحي الضرر الوخيم الذي تسببت به هذه الازمة على الانسان باعتباره البنيان الاسمي، مع ذلك أقل ما يمكن تقديمه هو مد يد العون لتضميد هذه الجراح، قائلة: "البشرية كالجسد الواحد، إذا تضرر جزء منه أو عضو من أعضائه، فإن باقي الجسد يعمل معا من أجل تخفيف ومعالجة الضرر الواقع"، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الحضور والشركاء لعملهم المتفاني لانجاح المهمة.



جاء ذلك خلال إنطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع، استمرارا لدعم الاشقاء الفلسطينيين المتضررين من الاحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة، بحضور لوران دي بوك رئيس منظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، وسفراء وممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان وفنلندا والاتحاد الاوروبي، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات.