التأمين الاجتماعي: سنقتحم كل مجالات الاستثمارات بفوائد أموال التأمينات (فيديو)

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مديونية الموازنة العامة للدولة لصالح التأمينات الاجتماعية كانت تقترب من حاجز التريليون جنيه، جرى تقسيطها بواقع 160 مليار جنيه كقسط أول، و170 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و180 مليار جنيه العام المقبل، وسيزيد المبلغ مستحق السداد بنسبة 5.9% من أخر قيمة جرى سدادها وذلك لمدة 50 سنة، وبذلك تعود أموال التأمينات إلى أصحابها.





وأضافت عوض في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه جرى صياغة ضمانات في قانون من أجل ضمان عدم تكرار الأمر، فلن تقر الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب إلا بشهادة من التأمينات بعد الحصول على قسط العام، وإذا حصل تأخير في السداد لن تُقر الموازنة، ولن تناقش الموازنة في البرلمان إلا بعد إدراج القسط الجديد في الموازنة.



وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أموال التأمينات سيديرها هيئة مستقلة، ويجرى العمل على تدشين مجلس أمناء سيتشكل من قامات الاستثمار في مصر لإدارة فوائد أموال التأمينات من خلال صندوق تابع للهيئة.