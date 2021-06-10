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كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تتوالى البشائر على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، بإعلان وزارة التعليم، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

١. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجاري.

٢. تشمل تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

٣. تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة.

٤. وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

٥. يتكون المنهج الدراسي، من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

٦. يراعى تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جدير بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول إلى معايير الجودة العالمية.

٧. تستهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

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