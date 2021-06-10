رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: نفخر بمساعدة مصر لسكان غزة (صور)

أكد لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر قائلا: "لا يمكنني إخفاء فخرنا وشرفنا بأن نكون على صلة باستجابة مصر لمساعدة سكان قطاع غزة بسبب الأزمة الأخيرة التي مرت بها المنطقة".

وأضاف: "من واجبنا دعم النازحين في جميع أنحاء العالم، واليوم تمثل شراكتنا مع الهلال الأحمر المصري الالتزام الإنساني للمنظمة الدولية للهجرة لدعم مشاركة مصر الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، بالإضافة إلى موقف مصر من أجل السلام وإعادة الإعمار".



