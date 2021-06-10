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رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: نفخر بمساعدة مصر لسكان غزة (صور)
الخميس 10/يونيو/2021 - 01:23 م
آيات عامر
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أكد لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر قائلا: "لا يمكنني إخفاء فخرنا وشرفنا بأن نكون على صلة باستجابة مصر لمساعدة سكان قطاع غزة بسبب الأزمة الأخيرة التي مرت بها المنطقة".
وأضاف: "من واجبنا دعم النازحين في جميع أنحاء العالم، واليوم تمثل شراكتنا مع الهلال الأحمر المصري الالتزام الإنساني للمنظمة الدولية للهجرة لدعم مشاركة مصر الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، بالإضافة إلى موقف مصر من أجل السلام وإعادة الإعمار".
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: "نحن على يقين من أن أكثر من ٣٠ طنًا من العناصر والمعدات الطبية والأدوية، وعدة آلاف من مجموعات النظافة، والمواد الوقائية من كوفيد-19، والمواد الغذائية وغير الغذائية، سيتم استخدامها بكفاءة لزيادة قدرة الفلسطينيين على الصمود وزيادة قدرات مصر على تقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب".
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