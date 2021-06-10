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الأول عربيًا وعالميًا.. خبير بتنظيم الاتصالات يحصل على جائزة أفضل بحث في مجاله

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:14 م
فاضل ديغم- أرشيفية
فاضل ديغم- أرشيفية
أحمد الشيخ
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حصل الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس مجموعة العمل الدولية للمدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، على جائزة التميز لعام 2021 عن أفضل بحث على مستوى العالم مساهمةً في تطور مجال الاتصالات وذلك من قبل الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) خلال التقييم السنوي حول الأبحاث المؤثرة في قطاع الاتصالات خلال الخمسة عشر عامًا السابقة، وتعد هي المرة الأولى التي يتم منح هذه الجائزة لباحث من أصل مصري وعربي. 

هذا وقد تم نشر البحث الفائز للدكتور فاضل ديغم عام 2007 والذي كان له أثر كبير على تطور أنظمة وخدمات الاتصالات وبالأخص ما يعرف بأنظمة الراديو الذكي وهي أجهزة لاسلكية تتمتع بالقدرة على إدراك ما حولها واتخاذ قرارات ذكية مناسبة، وكذلك تطوير وتطبيق مبدأ استخدام الطيف الترددي بشكل ديناميكي مما يسهم في رفع كفاءة وزيادة الخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله، حيث تم الاستعانة بالبحث والاستفادة من نتائجه في العديد من الأبحاث والدراسات اللاحقة من قبل ما يقرب من 3500 باحث ومؤسسة علمية وصناعية على مستوي العالم.

ويأتي اختيار البحث الفائز بناء على توصيات من خبراء دوليين مشرفين على الدوريات العلمية الدولية في مجال الاتصالات لترشيح مجموعة منتقاة من الأبحاث المنشورة خلال 15 عامًا والتي كان لها إسهام واضح في تطور أنظمة وخدمات الاتصالات. 

وتعد الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) أكبر وأرفع جمعية دولية تقنية حيث تضم في عضويتها قرابة الـ400 ألف عضو وتنظم ما يقرب من 300 مؤتمر دولي سنويًا وتقوم بإصدار العديد من المعايير الدولية لتطوير وتشغيل أنظمة الاتصالات، ويقع المقر الرئيسي لها بالولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء تأسيسها وتنتشر فروعها في كل دول العالم حيث ينتشر الأعضاء في 160 دولة.

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