رامي الناظر: الهلال الأحمر يحرص على التواجد بجانب الفلسطينيين

قال لدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بأنه على ما يزيد من 25 يوم منذ اندلاع الاحداث يستمر متطوعي الهلال الاحمر المصري دون كلل بالتواجد بالمعبر والمستشفيات المصرية لدعم الاشقاء الفلسطينيين، حيث تم استقبال وتوفير الخدمات اللازمة من دعم نفسي واعادة للروابط العائلية للمصابين بالاضافة لذويهم من المرافقين، كما تم توفير ايواء للمرافقين لاستضافتهم خلال فترة تلقي ذويهم العلاج، وتوفير كل ما يلزمهم من مساعدات غذائية وملبس ومستلزمات شخصية خلال فترة تواجدهم بجمهورية مصر العربية.



وأضاف أن دعم الهلال الاحمر المصري لجهود الاغاثة بالجانب الفلسطيني لا يزال مستمرا، حيث تم ارسال عدد شحنتين من المساعدات الطبية العاجلة والتي تشمل علي مستلزمات واجهزة طبية وادوية ومستلزمات اغاثة وحقائب دعم نفسي اجتماعي في حالات الطوارئ بالاضافة لشحنة اغاثية ثالثة تم ارسالها الي محافظة شمال سيناء لدعم كافة الجهود اللازمة لاستقبال المصابين وذويهم داخل المستشفيات، كما حرص الهلال الاحمر المصري على التواجد جنبا الي جنب بجوار أشقائه من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة من اجل تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون وتنسيق العمل.



ومن جانبه، أشادت مي عارف رئيس البعثة الدائمة للهلال الأحمر الفلسطيني في مصر بالدور المصري العظيم في الاستجابة العاجلة للأزمة التي شهدها قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يدرك دور مصر العظيم في دعمه.



وأضافت أن القافلة التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا من جهود مصر المتواصلة منذ سنوات طويلة لدعم الفلسطينيين في قضيتهم، مقدمة خالص الشكر والتقدير والاعتزاز نيابة عن الشعب الفلسطيني للهلال الاحمر المصري والقيادة السياسية المصرية لجهودهم الخالصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال إنطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع، استمرارا لدعم الاشقاء الفلسطينيين المتضررين من الاحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة، بحضور لوران دي بوك رئيس منظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، وسفراء وممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان وفنلندا والاتحاد الاوروبي، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات.



