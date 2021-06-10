"بحبك حب جنون"..بهذه الكلمات أحمد الفيشاوي يحتفل بمرور ثلاثة سنوات على زواجه





حرص الفنان أحمد الفيشاوي على الاحتفال بعيد زواجه، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد الفيشاوي عدة صورة جديدة له برفقة زوجته نادية، وعلق عليها قائلاً :"٣سنين جواز دي معجزة يا نادية، بحبك حب جنون، كل سنة وانتي طيبة أوي".



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي حاليًا عرض فيلمه الجديد "ريتسا"، وهو بطولة مريم الخشت، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان، إنتاج شركه الجذور، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري.