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رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن نعرف أصل فيروس كورونا وكيف انتشر

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنه يجب أن نعرف أصل فيروس كورونا وكيف انتشر لتطوير الآليات المناسبة لعدم تكرار تفشي فيروس مماثل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأضافت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي قبل قمة مجموعة السبع في بريطانيا: "من الأهمية بمكان أن نعرف أسباب فيروس كورونا." وأضافت أن "المحققين يحتاجون إلى الوصول الكامل إلى كل ما هو ضروري للعثور على مصدر هذا الوباء".

 

وفي وقت سابق، أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة المعلومات الاستخباراتية حول مكان ظهور فيروس كورونا، وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن تسييس أصول COVID-19 من شأنه أن يعيق إجراء مزيد من التحقيقات ويقوض الجهود العالمية للحد من الوباء.

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فيروس كورونا المفوضية الأوروبية

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