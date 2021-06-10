ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم دون شكاوى

تابع اليوم الخميس، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 20212020 م وذلك للاطمئنان على حسن انتظام سير الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.





وتواصل وكيل الوزارة من غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمديرية بجميع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات والاطمئنان على الطلاب.





ونبه وكيل الوزارة مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين.



