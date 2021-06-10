منسقة الأمم المتحدة تعلن عن رأيها في موكب المومياوات الملكية

قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر إن موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في مصر يوم 3 أبريل الماضي كان حدثًا ملفتًا لأنظار العالم، وأعربت عن سعادتها لأنها كانت إحدى الحاضرين لهذا الحدث الذي وصفته بالاستثنائي، وهنأت وزير السياحة والآثار على ما حققته الوزارة من نجاح كبير خلال موكب نقل المومياوات الملكية.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير السياحة والآثار وبينها، حيث استقبلها الوزير، بمقر الوزارة في العباسية، حيث حرصت إيلينا بانوفا على زيارته للتعارف بعد توليها مهام عملها بمصر مؤخرًا.





والوزير ثمن العلاقات الوثيقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، حيث تعمل الوزارة بصفة مباشرة مع منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو "UNESCO" ومنظمة السياحة العالمية "UNWTO" ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بصفة غير مباشرة من خلال وزارة البيئة في مبادرة إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعي العاملين بالقطاع السياحي بأهمية حماية البيئة السياحة.



