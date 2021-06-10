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منسقة الأمم المتحدة تعلن عن رأيها في موكب المومياوات الملكية

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر إن موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في مصر يوم 3 أبريل الماضي كان حدثًا ملفتًا لأنظار العالم، وأعربت عن سعادتها لأنها كانت إحدى الحاضرين لهذا الحدث الذي وصفته بالاستثنائي، وهنأت وزير السياحة والآثار على ما حققته الوزارة من نجاح كبير خلال موكب نقل المومياوات الملكية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير السياحة والآثار وبينها، حيث استقبلها الوزير، بمقر الوزارة في العباسية، حيث حرصت إيلينا بانوفا على زيارته للتعارف بعد توليها مهام عملها بمصر مؤخرًا.

والوزير ثمن العلاقات الوثيقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، حيث تعمل الوزارة بصفة مباشرة مع منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو "UNESCO" ومنظمة السياحة العالمية "UNWTO" ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بصفة غير مباشرة من خلال وزارة البيئة في مبادرة إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعي العاملين بالقطاع السياحي بأهمية حماية البيئة السياحة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانيات تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار بصفة مباشرة بين الوزارة مع الـ UNDP من خلال العمل على إطلاق مزيد من المبادرات والحملات التوعوية لرفع الوعي السياحي والأثري، لدى جميع فئات المجتمع وكذلك إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية امام ذوي الاحتياجات الخاصة.
منسقة الأمم المتحدة تعلن عن رأيها في موكب المومياوات الملكية
منسقة الأمم المتحدة تعلن عن رأيها في موكب المومياوات الملكية

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وزارة السياحة والاثار موكب المومياوات الملكية مصر الاثار

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