مسرح الجنوب مع أطفال القوصية



يتضمن برنامج الفعاليات عروض " اتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة " والتى يقدمها الفنان ربيع زين بالتعاون مع قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير وتتضمن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يقوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، بالاضافة الى جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.



بالإضافة إلى عروض الأراجوز والتى يقدمها فريق صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب حيث يقدم الفنانين مصطفى الصباغ وصبرى سعد عروض وحكايات الاراجوز التى تتناول التراث والحكايات الشعبية المصرية .

تقدم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقامة حاليا بمحافظة اسيوط فى الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى عروض الاراجوز واتوبيس الحكى لاطفال قرية الشيخ نجيب بمركز القوصية بالتعاون مع جمعية الوفاء والتى تقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.