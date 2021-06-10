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نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر إعلان نتائج تصنيف QS العالمي للجامعات بدبي
الخميس 10/يونيو/2021 - 01:51 م
محمود الجلاد
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سافر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لإعلان نتائج تصنيف QS العالمي لتصنيف الجامعات، يرافقه الدكتور أحمد الشافعي، مدير ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي بجامعة الأزهر، جدير بالذكر أن قطاع البحث العلمي بجامعة الأزهر، قد حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات العلمية، كان آخرها تقدم قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر 100 مركز في تصنيف شنغهاي، مما يعكس قدرته على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
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