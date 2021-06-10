نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر إعلان نتائج تصنيف QS العالمي للجامعات بدبي

سافر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



