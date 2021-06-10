نائب رئيس المحكمة الدستورية: الإرهاب وباء فتاك يعصف باستقرار أي دولة

قال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاهتمام المصري بالشأن الأفريقي له جوانب عديدة، حيث أن مصر ضالعة في كل الملفات، ومنخرطة في كل الملفات الأفريقية.

وأشار "الشريف"، خلال كلمته في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس السيسي، إلى أن مصر شاركت في كل المؤتمرات التي تهدف لتنمية الأوضاع في أفريقيا، لافتا إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية.

واوضح أن الاجتماع هذا العام تحطيه كثير من الاجراءات الصحية والأمنية بسبب فيروس كورونا، منوها بأنه من محاور الاجتماع مكافحة الإرهاب كضرورة أساسية باعتباره الوباء الفتاك الذي يعصف بالاستقرار في أي دولة أو منطقة ينتشر فيها.

