Advertisements

رئيس الوزراء يستعرض جهود توفير بروتوكولات علاج كورونا خلال مايو الماضي

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التى تم ضخها بالسوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال شهر مايو الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.945.008 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و509.378 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.577.860 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و518.592 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.509.490 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.021.225 شريط من "فيتامين سي" أقراص.

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

مبابي يغازل مدربه السابق بتصريحات مفاجئة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

12:29 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

11:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا