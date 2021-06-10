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ضربة قاضية.. مباحث العدوة بالمنيا تعيد 100 ألف «سرنجة» بعد سرقتها من مندوب أدوية

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة العدوة، شمال المنيا، القبض 6 متهمين تخصصوا في ارتكاب واقعة سرقة مستلزمات طبية عن طريق الإكراه، بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضرا بالواقعة.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح الشروبي رئيس مباحث مركز العدوة، يفيد بالقبض علي كلا من ( سعد.أ.م 43 سنه عاطل ومقيم ببندر مغاغة و"بشير.ي.ع" 32 سنه-عاطل ومقيم ببندر العدوة و" محمود.ح.أ" 24 سنه دبلوم ومقيم ببندر مغاغة و" رمضان.ع.م" 46 سنه فلاح ومقيم ببندر مغاغة و" عزت.ن.ب " 35 سنه عاطل ومقيم ببندر العدوة و" علياء. س. " 26 سنه ربه منزل ومقيمة بمنشأه عبد الله.

فقد أسفرت التحريات الأولية بقيادة الرائد محمد صلاح الشروبي رئيس مباحث المركز بقيام كل من: الأول والثاني والخامس بتشكيل عصابى متخصص في سرقه السيارات على الطريق الصحراوي الغربي عن طريق الإكراه والمغافلة، مستغلين أعمال الإصلاحات على الطريق الصحراوي الغربي وسير السيارات ببطء في بعض المناطق مسرحا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وأكدت التحريات، أن الجناه قاموا بسرقه المجني عليه« تامر مجدي غبور » 37 سنه ومقيم بالفيوم، أثناء توقفه بالسياره قيادته للاستراحه من عناء الطريق وتاخر الوقت وقاموا بسرقه عدد 32 كرتونه مستلزمات طبيه تحتوي على 100،000 سرنجات طبيه وقاموا باعطائها الى المتهمين الثالث والرابع لمحوا التصرف ببيعها في مركز مغاغه الى أنهم فشلوا، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمه السادسه وهي زوجته وقام باخفاء المسروقات بمنزل شقيقتها مستغلين سافرو ها دون علمها لحين التصرف بالبيع في المسروقات ولعدم كشف أمرههم.


بتقيين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين وتم استعاده المسروقات الي صاحبهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بإعترافهم للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1636 لسنة 2021 العدوة.

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