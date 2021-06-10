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صراع بين ريان وبن شرقي.. تعرف على هدافي الدوري المصري الممتاز
الخميس 10/يونيو/2021 - 01:30 م
غدير احمد
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يقدم لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.
ويتربع الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
عمرو جمال 9 أهداف
مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف
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