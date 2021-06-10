Advertisements

صراع بين ريان وبن شرقي.. تعرف على هدافي الدوري المصري الممتاز

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
غدير احمد
Advertisements
يقدم لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.


ويتربع الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.


وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
عمرو جمال 9 أهداف
مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف

أخبار تهمك

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مبابي يغازل مدربه السابق بتصريحات مفاجئة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

12:29 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

11:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا