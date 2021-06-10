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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على
جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

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