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تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز يوم 1 يوليو المقبل، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.
وتبدأ الجولة 26 من المسابقة، يوم 16 يونيو الجاري، وسيلتقي الزمالك بفريق أسوان يوم 17 يونيو، فيما ستؤجل مباراة الأهلي في هذه الجولة، نظرا لمشاركته في في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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