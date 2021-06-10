قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وذلك بسبب تراجع مستوى مهاجمين الفريق وفي مقدمتهم الثنائي مروان محسن والكونغولي والتر بواليا والذي باتت أيامهما معدودة داخل صفوف القلعة الحمراء.





وطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز الهجوم الأحمر في الموسم القبل.





وتلقى النادي الأهلي عدد من الترشيحات بشأن بعض المهاجمين للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالاتا لصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأهلاوي في الموسم الكروي الجديد، في ظل تراجع مستوى مهاجمي الفريق خلال الفترة الماضية وزيادة العقم التهديفي في صفوف الفريق.





وإليكم أبرز المهاجمين الأجانب المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة:





بيتر شالولايل





يعد الناميبي بيتر شالولايل نجم فريق ماميلودي صن داونز أبرز المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما أبدى المدرب بيتسو موسيماني رغبته في التعاقد مع اللاعب خاصة وأنه يعرف امكانياته جيدا بحكم تجربته التدريبية السابقة للفريق الجنوب إفريقي.





سفيان رحيمي





من المهاجمين المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل المغربي سفيان رحيمي، نجم الرجاء المغربي حيث أجرى مسئولي القلعة الحمراء اتصالات باللاعب وناديه لاستطلاع موقفه بشأن الانتقال للقلعة الحمراء إلى نادي الرجاء طلب الحصول على أكثر من 5 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف.





سمير نوركوفيتش





المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يعد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم المقبل خاصة وأنه من اللاعبين المميزين ويمتلك قدرات فنية وهجومية عالية تجعله إضافة قوية لأي فريق ولكن اللاعب يمتلك عروض خليجية وأوروبية قد تصعب مهمة الأهلي في التعاقد معه.





لابا كودجو





المهاجم التوجولي لابا كودوجو نجم العين الاماراتي دخل أيضًا دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه خاصة وأن اللاعب كان على ردار القلعة الحمراء في وقت سابق ولكن المفاوضات معه لم تكتمل، قبل أن يتجدد اهتمام النادي بالحصول على خدماته في الصيف المقبل ولكنه سيواجه منافسة قوية مع النادي الزمالك الذي يسعى أيضًا لضم اللاعب بناءا على رغبة الفرنسي كارتيرون





عبد الرزاق حمد الله





المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم فريق النصر السعودي بات مرشحا ايضا للانضمام للأهلي، وذلك بعدما أبدى مسئولي النادي السعودي رغبتهم في الاستغناء عن اللاعب بعد التعاقد مع فينسنت أبو بكر، واكدت تقارير رغبة الأهلي في ضم اللاعب في صفقة تبادلية مقابل انتقال حسين الشحات للفريق النصراوي بداية من الموسم المقبل.



