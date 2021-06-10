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"عامل نفسي بعيش" لـ إسلام غالي تريند على "أنغامي"

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حققت أغنية "عامل نفسي بعيش" للمطرب الشاب إسلام غالي، نجاحًا كبيراً حيث تقترب نسبة مشاهدتها من المليون الثاني عبر "يوتيوب" كما تصدرت "التريند" بالمركز الخامس في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق "أنغامي" وذلك عقب طرح الأغنية بأيام قليلة.

أغنية "عامل نفسي بعيش" هي الأغنية الدعائية لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان"حكاية قلبي معاك" و المفترض طرحه ببداية الشهر المقبل، وهي من كلمات الشاعر أسامة الشاعر، ألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، تسجيل غناء مصطفى رؤوف.


جدير بالذكر أن إسلام، يتعاون في ألبومه الغنائي الجديد مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي،توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.
"عامل نفسي بعيش" لـ إسلام غالي تريند على "أنغامي"
"عامل نفسي بعيش" لـ إسلام غالي تريند على "أنغامي"
"عامل نفسي بعيش" لـ إسلام غالي تريند على "أنغامي"
"عامل نفسي بعيش" لـ إسلام غالي تريند على "أنغامي"

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