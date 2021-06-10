مدبولي يتابع مع وزير البترول موقف تنفيذ المشروعات في القطاع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول.





وبدأ الوزير عرض المشروعات بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا الأمر، مشيرا إلى أن 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يخدم حوالي ٥١،٨ مليون مواطن، مؤكدًا أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب، لافتا إلى أن متوسط معدل التوصيل الأسبوعي يبلغ حاليًا 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020، موضحًا أن هذ المشروع تسبب في تحقيق وفر يقدر بحوالي ٢١٩ مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا وما يقابلها من دعم.





كما عرض وزير البترول موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحًا أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة ١٦.٥ مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحي ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعي، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي وسيتم البدء في تنفيذها فور نهو الصرف الصحي بهم.





وأكد المهندس طارق الملا أنه وفقأً لمعدل مد شبكات الغاز الطبيعي خلال السنوات السبع السابقة، بالإضافة إلى الشبكات المتوقع تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تخدم حوالي 4 ملايين وحدة سكنية أي نحو 16 مليون مواطن، بإجمالي أطوال 16 ألف كم، فإنه من المتوقع الوصول إلى مناطق كثيرة بمصادر طاقة نظيفة مما يساعد على تسهيل فرص الاستثمار في بناء المصانع والمنشآت التجارية، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.





وحول موقف تركيب العدادات مسبوقة الدفع فيما يخص الغاز الطبيعي، أكد وزير البترول أنه تم تركيب حوالي 326 ألف عداد، ومتوقع الانتهاء من تركيب عدد حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي 2021/2020.





وفيما يتصل بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، أكد الملا أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لعدد 5625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحًا أن عدد 4512 مخبزًا تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لعدد 3932 مخبزًا ومتبقي 580 تصريحًا جار استخراجها من هيئة السلع التموينية، كما أنه جاري العمل لتجهيز عدد 3932 مخبزًا لهذا الأمر، وقد تم تنفيذ الشبكات الخارجية لعدد 2971 مخبزًا والتركيبات لعدد 2067 مخبزًا وتم تحويل عدد 1093 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي حتى 30 يونيو 2021.





وتطرق الوزير إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيــــارات، ومن ذلك تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات، لافتا إلى أن اجمالي المحطات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ 1000 محطة، يبلغ عدد المحطات العاملة حتى تاريخه 333 محطة، كما بلغ عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو 101 مركزا في يونيو 2021، ويصل عدد السيارات المحولة حتى الآن 363 ألف سيارة.



