بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة

افتتح صباح اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة "نوتردام"، وذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، والأب باسكوالي، والأب أنطونيوس سماحة، والعديد من الراهبات القبطيات والحضور.



