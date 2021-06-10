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بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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افتتح صباح اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مدرسة الراهبات القبطيات بهليوبوليس الجديدة "نوتردام"، وذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، والأب باسكوالي، والأب أنطونيوس سماحة، والعديد من الراهبات القبطيات والحضور.

وتخلل اليوم افتتاح المدرسة، وترأس غبطة البطريرك صلاة القداس الإلهي الأول بالمدرسة، تلا القداس الإلهي عرض الأخت لوسي رمزي مديرة مدرسة نوتردام بمصر الجديدة، والمسؤولة عن مدرسة نوتردام الجديدة، لمسيرة ومراحل بناء المدرسة بداية من شراء الأرض وحتى الأن، بالإضافة إلى تكريم كل من بذل جهد. واختتم اليوم بتفقد غبطة البطريرك لمبني المدرسة والفصول التعليمية ومباركتها.

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