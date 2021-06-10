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لمدة 15 يوماً.. إغلاق جزئي لكوبري العبور (تعرف على السبب)
الخميس 10/يونيو/2021 - 02:50 م
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن البدء في أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين ( جهينة سابقا ) الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر وذلك تفاديًا لأي تكدس مروري أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.
وأشارت الإدارة بأن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقًا ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق ١٢ ٦ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧/ ٦ على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركه المرور.
ونسقت الإدارة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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