لمدة 15 يوماً.. إغلاق جزئي لكوبري العبور (تعرف على السبب)

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن البدء في أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين ( جهينة سابقا ) الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر وذلك تفاديًا لأي تكدس مروري أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.





وأشارت الإدارة بأن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقًا ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق ١٢ ٦ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧/ ٦ على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركه المرور.



