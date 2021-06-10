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وزيرة الهجرة تعلن عن إطلاق معسكر "اتكلم عربي" السبت المقبل

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق معسكر من معسكرات "اتكلم عربي" يوم السبت المقبل الموافق 12 يونيو عبر تطبيق "زووم"، بالتنسيق مع شركة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، وبالتعاون مع شركة "دار نهضة مصر للنشر"، وذلك من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن فعاليات المعسكر في هذه النسخة تسلط الضوء على كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" والتعامل معه، واستعراض كل ما يتعلق بالتطبيق من محتوى علمي وترفيهي، وأسلوبه المتطور وما تم الاعتماد عليه من طرق علمية حديثة وتفاعلية كي يصبح هذا التطبيق مناسبا لهذه الفئة المستهدفة في مرحلتها الأولى من 3 إلى 6 سنوات.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه من خلال هذا المعسكر الافتراضي ستتم عملية تقييم لتطبيق "اتكلم عربي"، بالاعتماد على تجارب استخدام الأطفال المصريين بالخارج ومدى استجابتهم له، كذلك الوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ كافة ملاحظاتهم وآرائهم استعدادا لإصدار المرحلة القادمة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، والتي تعمل عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر.

ودعت الوزيرة أبنائنا بالخارج للمشاركة في هذا المعسكر، من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" أولا ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه، ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق لـ أندرويد من جوجل بلاي ستور

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