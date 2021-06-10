اكتشاف 23 حالة إصابة بسلالاتين لفيروس كورونا في ماليزيا

اكتشفت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الخميس، 23 حالة مصابة بسلالاتين لفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "ذا ستار".

وقال المدير العام لقطاع الصحة الماليزي نور هشام عبد الله، إنه تم التوصل للحالات من خلال الرصد الجينومي خلال الفترة من 3 حتى 8 يونيو الجاري.، مضيفًا: "من بين الحالات المكتشفة ، 19 حالة مصابة بسلالة بيتا، وأربع حالات مصابة بسلالة دلتا".

وقد أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، تسجيل حتى أمس الأربعاء 145 حالة مصابة بالسلالاتين، اللتين تمثلان مصدر قلق.

ولفت الصحة الماليزية، إلى أن سلالة بيتا تم اكتشافها أول مرة في جنوب أفريقيا، ودلتا تم اكتشافها في الهند.

ورصدت السلطات الصحية الماليزية، 5671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.