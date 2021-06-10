تحذير.. نسخ مزيفة لتطبيقات شهيرة تخترق أجهزة آندرويد

يعمد منتجو البرمجيات الخبيثة إلى تمويه برمجياتهم ونشرها تحت ستار برمجيات رسمية معروفة، من بينها التطبيقات الأمنية، سعيًا منهم إلى إغراء المستخدمين لتنزيلها، وبالتالي تنزيل ما تنطوي عليه من برمجيات خبيثة.





وتوصي كاسبرسكي المستخدمين دائمًا بتنزيل التطبيقات من مصادرها الرسمية.



