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تحذير.. نسخ مزيفة لتطبيقات شهيرة تخترق أجهزة آندرويد

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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يعمد منتجو البرمجيات الخبيثة إلى تمويه برمجياتهم ونشرها تحت ستار برمجيات رسمية معروفة، من بينها التطبيقات الأمنية، سعيًا منهم إلى إغراء المستخدمين لتنزيلها، وبالتالي تنزيل ما تنطوي عليه من برمجيات خبيثة. 

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين دائمًا بتنزيل التطبيقات من مصادرها الرسمية. 

وقد أطلقت كاسبرسكي مؤخرًا الحل المجاني Kaspersky Security Cloud المصمم بتقنيات متكيفة حاصلة على براءة اختراع، وقادرة على التأقلم مع التغيرات في حياة المستخدم لتحافظ على سلامته، إذ تعرف متى تنبهه وتحذره، ومتى تتدخل لصدّ التهديدات المباشرة، لذا فهذا الحل يحمي المستخدم على مدار الساعة نظرًا لنشاطه المستمر بلا توقف.

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