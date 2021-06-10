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6 يوليو.. الاستئناف على براءة شاب من ممارسة الدعارة بنهار رمضان

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر محكمة مستانف المحكمة الاقتصادية بجلسة 6 يوليو استئناف النيابة علي براءة شاب متهم بممارسة الدعارة في نهار رمضان العام الماضي مع فتاة روسية بالتجمع الاول.



وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من التجمع الاول مفاده بقيام شخصين بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعي “و. م. ع.ع” وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما “كـ. ا ” والثاني ” س. ط”، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلي زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.

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