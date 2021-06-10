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نهضة مصر تصدر ترجمة لـ"تنشئة الإنسان في العالم الرقمي" في معرض الكتاب

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدرت دار "نهضة مصر للنشر" النسخة العربية من كتاب للكاتبة "ديانا جرابر" ليكون ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 الذي يعقد في نهاية شهر يونيو2021.

استمد كتاب "تنشئة الإنسان في العالم الرقمي" أهميته من سمعة مؤلفته وأهميتها كشخص فاعل ومؤثر في مجال التربية الإعلامية والتعليم الرقمي، مما جعل قصص هذا الكتاب قصصًا ذات عمق لأنها قائمة على الخبرات العملية والواقعية، المستقاة من عشر سنوات كاملة أمضتها المؤلفة في العمل على المشكلات الرقمية مع الأطفال.. وبالإضافة للقصص والمشكلات أوردت المؤلفة في صفحات كتابها نصائح نحو 40 خبيرًا رقميًا قدموا خبراتهم ورؤاهم وتحذيراتهم، ليحقق الكتاب هدفه الأسمى الموضوع له وهو:

نشر ثقافة الحفاظ على الخصوصية - ومساعدة الآباء على خلق تجربة تصفح آمنة للأطفال وحمايتهم من استغلال الآخرين- تدعيم فكرة المناقشات المنزلية والأنشطة الممتعة التي تستطيع أي أسرة مشغولة بالروتين اليومي استخدامها- إدارة الوقت وكيفية استغلاله أمام الشاشات.
أما عن الكاتبة "ديانا جرابر" فهي معلمة ومناصرة لمحو الأمية الرقمية ، تم مؤخرًا تكريمها بجائزة مدرس محو الأمية الإعلامية لعام 2017 من الجمعية الوطنية لتعليم محو الأمية الإعلامية، وهي منظمة رائدة في مجال السلامة ومحو الأمية الرقمية على الإنترنت.

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