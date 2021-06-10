إفشال محاولة اقتحام نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية من أشخاص لتوصيل كبل كهرباء



تعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام فشلت، من مجموعة أشخاص بصحبه صاحب شركة دعاية واعلان، وذلك لتوصيل كبل كهرباء من النادي، للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدله المجاور لنادي قضاه مجلس الدوله بدون تركيب عداد كهربائي.



وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء وعلي الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وقد تم ابلاغ قوات الشرطة، والتي انتقلت بدورها علي الفور، والقت القبض علي مجموعه من الاشخاص، فيما هرب صاحب الشركة.



تحرر محضر بالواقعة برقم ١٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ جنح الرمل اول، وتم ارساله الي النيابه العامه والتي باشرت التحقيق فيه، واصدرت الامر بضبط واحضار صاحب الشركة.







