مصر تنفذ برنامج تعاون مع مؤسسة تجارية بقيمة 1.1 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الأفريقية، في ظل الحرص على توسيع التمويل للقطاع الخاص.





جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة- إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية- حيث بحث الجانبان توافق برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بتمويل التجارة مع رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق القطاعات المستفيدة من برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر.





كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون مع المؤسسة لعام 2021 الموقع في يناير الماضى، بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي بموجبه يتم تخصيص 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.





واستعرضت "المشاط" مساهمة المؤسسة في مكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا 2020، حيث تم اعتماد مبلغ 200 مليون دولار لصالح الهئية العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية لتعزيز قدرات الهيئة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا.





وأعربت "المشاط"، عن سعادتها بالدور التنموي البارز للمؤسسة، ونشاطها الملحوظ لدعم عدد من القطاعات فى مصر، علي الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها العالم في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة.





كما استعرضت "المشاط"، التعاون مع المؤسسة في مجال الرقمنة، في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، من خلال التواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لتطوير عمليات التجارة في مجالي رقمنة مستندات الشحن، ورقمنة الاعتمادات المستندية.





وفيما يتعلق ببرنامج "مشروع القطن المصري"، أشارت "المشاط"، إلي أنه تم الاتفاق علي انضمام المؤسسة للبرنامج، والذي يهدف إلي دعم زراعة القطن المصرى عبر تصميم واعتماد برامج تدريب متخصصة في أحسن الممارسات الزراعية للمزارعين وفق أحدث الطرق.





ونوهت "المشاط"، إلي أن مصر زادت عدد أسهمها في المؤسسة خلال عام 2016 بواقع 240 سهمًا ليرتفع عدد الأسهم من 1273 إلي 1513 سهمًا تمثل حوالي 2% من رأسمال المؤسسة.





كما ناقش الجانبان فعاليات النسخة الأولى للمنتدي السنوى للتعاون والتمويل الدولي الإنمائي، المنتظر إقامته خلال الفترة المقبلة، حيث تم إلقاء الضوء علي أهم الموضوعات المنتظر مناقشتها خلال المنتدي والأهداف المرجوة منه.





من جانبه، قدم المهندس هاني سالم سنبل، الشكر للحكومة المصرية على دعمها وتعاونها الدائم مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى تنفيذ برامجها فى مص، لافتًا إلي تنويع القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة لمصر وعدم اقتصارها فقط على البترول والتموين وفق أولويات الحكومة المصرية.





الجدير بالذكر، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست عام 2008 بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل مع مؤسسات دولية واقليمية من أجل تصميم وتنفيذ برامج تمويل وتنمية التجارة، منها برامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية، ومنذ إنشائها قامت المؤسسة بأنشطة لتمويل التجارة بلغت 50 مليار دولار في أكثر من 57 دولة.





وتعد مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فقد بلغ المجموع الكلى لعمليات التمويل نحو 12.463 مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.