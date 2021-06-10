البحرين: تطعيم سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا يظهر فعالية مرتفعة بنسبة 94.3%

أكدت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الخميس، أن تطعيم سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا يظهر فعالية مرتفعة بنسبة 94.3% و"مأمونية عالية" بعد دراسات أجريت في البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد علقت السلطات في البحرين، دخول المسافرين القادمين من الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، المدرجة على القائمة الحمراء، بداية من يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، استثنت البحرين، من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، المطالبين بالحجر الصحي الاحترازي 10 أيام في مساكنهم، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، مع إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل الصعود للطائرة ،والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.