Advertisements

البحرين: تطعيم سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا يظهر فعالية مرتفعة بنسبة 94.3%

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أكدت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الخميس، أن تطعيم سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا يظهر فعالية مرتفعة بنسبة 94.3% و"مأمونية عالية" بعد دراسات أجريت في البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد علقت السلطات في البحرين، دخول المسافرين القادمين من الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، المدرجة على القائمة الحمراء، بداية من يوم الإثنين الماضي.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، استثنت البحرين، من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، المطالبين بالحجر الصحي الاحترازي 10 أيام في مساكنهم، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، مع إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل الصعود للطائرة ،والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البحرين إصابات كورونا

أخبار تهمك

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من نصف ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا: 20 دولة طلبت لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا

روسيا: لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 95 بالمئة

تزامنًا مع تطعيم الأطقم الطبية.. فاعلية لقاح كورونا الصيني

كازاخستان تعلن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

بعد منحها الترخيص الطارئ.. تعرف على اللقاحات الأربعة التي تستخدمها مصر

قريبا.. إيطاليا تبدأ اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا