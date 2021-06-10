من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة



أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى جلسة 16 يونيو الجاري.



وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلي جلسة ٢٠ يونيو، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءة سما المصري، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر "واتس آب".