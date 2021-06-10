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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب بالغردقة

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد طه
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لقي شخص مصرعه فيما أصيب ٦ آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين، اليوم الخميس، شمال محافظة البحر الأحمر بطريق "رأس غارب الغردقة"، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف بموقع الحادث.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 60 بطريق "رأس غارب الغردقة"، على الفور تم دفع بـ 6 سيارات إسعاف بموقع الحادث.

وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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