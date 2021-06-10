البيئة: تعاملنا مع ملف المخلفات بكل أنواعها.. ووضعنا قانونا هو الأول من نوعه (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة المصرية تعاملت مع ملف المخلفات بكامل أنواعها لا المخلفات أو القمامة البلدية فقط، كونها تمثل تحديا كبيرا جدا أمام الدولة المصرية، مشيرة إلى أن بعض التحديات كانت تواجه الدولة في هذا الملف وهي خاصة بالمؤسسات، وبالتالي كان لا بد من تحديد للأدوار والمؤسسات ووضع خطة على مستوى 27 محافظة وبنية تحتية يتم استخدامها لبداية منظومة القمامة.





وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن دور وزارة البيئة أن تخطط وتنظم هذه العملية، اما وزارة التنمية المحلية فقد كان دورها التنفيذ، ووضعت وزارة البيئة الخطة شاملة مرتبطة بالمخلفات وكمياتها وعدد العمال والآلات والمعدات، وعرضتها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعتمدها وتم البدء في تدشين البنية التحتية منذ ذلك التاريخ.





وتابعت وزيرة البيئة: "وضعنا قانون تنظيم إدارة المخلفات وهو الأول من نوعه الذي تسنه مصر للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها واعتمده الرئيس السيسي في شهر أكتوبر الماضي، إذ يحدد الأدوار والمسؤوليات ويمنح القطاع الخاص حوافز للدخول في منظومة المخلفات بدأت بتحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وهي نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة بواقع 140 قرش للكيلو وات".



