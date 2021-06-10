تعرف على موعد مباراة انجلترا الأولى في كأس الأمم الأوروبية

يخوض منتخب انجلترا مواجهة قوية أمام نظيره منتخب كرواتيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، حيث يبحث المنتخب الإنجليزي عن تحقيق بداية قوية في البطولة القارية تكون بمثابة انذار لجميع منافسيه.









وتقام المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات بطولة أمم أوروبا هذا العام.









ويعد منتخب انجلترا من أبرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، حيث يضم المنتخب الانجليزي كوكبة من أبرز النجوم تزيد فرص تتويجه باللقب القاري هذا العام.





منتخب انجلترا رغم تاريخه الكروي الكبير إلى أنه لم يسبق له التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر تاريخه وكان أفضل انجازاته بالبطولة الحصول على المركز الثالث عام 1968.