بسبب لهو الأطفال.. طالب يقتل عمه بثلاثة طعنات "بمطواة" بالفيوم



شهدت قرية الخلطة التابعة، لمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم،اليوم الخميس، مشاجرة بين شقيقين وعمهم، بسبب لهوالأطفال، وقام أحد الشقيقين بطعن عمه بسلاح أبيض" مطواة"حيث تكررت الاخلافات بينهم أكثر من مرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.



تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مديرأمن الفيوم، إخطارا من الرائد إسلام الصاوي، رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، مفاده نشوب مشاجرة بين شقيقين بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق، بسبب خلاف بين شقيقين يقطنا بمنزل واحد بطابقين أعلى بعضهما البعض، بسبب لهو الأطفال وقام أبن الشقيق بقطعن عمه بسلاح أبيض " مطواه" إودت بحياته.



ودلت التحريات التى أجراها الرائد إسلام الصاوي، رئيس مباجث مركز يوسف الصديق، أن المشاجرة نشبت بين شقيقان يدعا "عبدالله محمد حميدة" بالعقد الخامس من عمره "مدرس" و"مصطفى محمد حميدة "صاحب قهوة" وبالعقد الرابع من عمره، ومقيمين بمنزل واحد مكون من دورين بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق، ووعقب المشاجرة تدخل "محمد عبدالله محمد حميدة" 19عاما، طالب جامعي" نجل المدرس وقام بطعن عمه بثلاثة طعنات نافذة بمطواة" أودت بحاته.



وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت مساء أمس، بسبب لهو الأطفال وتجمع الأهالى من الجيران وقاموا بأنهاء المشاجرة بينهم، وصباح اليوم الخميس، تجددت الاشتباكات بينهم وأنتهت بقتل الطالب لعمه.



تم إلقاء القبض على المدرس ونجلة، والأداة المستخدمة بجريمة القتل"مطواه"، وتحرر المحضر رقم 378 إداري مركز يوسف الصديق، وتم عرضهما على النيابة العامة التى تتولى التحقيق بالواقعة.

