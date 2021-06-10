Advertisements

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الجمعة المقبل الموافق 11 يونيو 2021 وحتى يوم
الاربعاء المقبل الموافق 16 يونيو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.

غدًا الجمعة:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة (20% تقريبًا)

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد

فرص أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة (20% تقريبًا)



يوم الاحد المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا