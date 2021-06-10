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التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة في ختام أخر جلسات الأسبوع
الخميس 10/يونيو/2021 - 02:20 م
نيفين سمير
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إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.
وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 485 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية ، وتم التداول على 196 سهم، ارتفع منهم نحو 72 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 33 سهم.
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