Advertisements

التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة في ختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:20 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 485 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية ، وتم التداول على 196 سهم، ارتفع منهم نحو 72 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 33 سهم.

أخبار تهمك

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعة و 19 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 23 ساعة

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا