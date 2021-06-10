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الزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز
الخميس 10/يونيو/2021 - 03:31 م
غدير أحمد
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يقدم لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.
ويتصدر نادي الزمالك حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 41 نقطة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك.. 55 نقطة.
2- الأهلي.. 41 نقطة.
3- المصري.. 40 نقطة.
4- سموحة.. 37 نقطة.
5- مصر المقاصة.. 36 نقطة.
6- بير اميدز.. 34 نقطة.
7- الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.
8- إنبي.. 33 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 32 نقطة.
10- طلائع الجيش.. 31 نقطة.
11- الجونة.. 31 نقطة.
12- غزل المحلة.. 31 نقطة.
13- الإسماعيلي.. 29 نقطة.
14- المقاولون العرب.. 28 نقطة.
15- أسوان.. 24 نقطة.
16- البنك الأهلي.. 19 نقطة.
17- وادي دجلة.. 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي.. 14 نقطة.
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