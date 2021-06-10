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الزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.

ويتصدر نادي الزمالك حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 41 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك.. 55 نقطة.
2- الأهلي.. 41 نقطة.
3- المصري.. 40 نقطة.
4- سموحة.. 37 نقطة.
5- مصر المقاصة.. 36 نقطة.
6- بير اميدز.. 34 نقطة.
7- الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.
8- إنبي.. 33 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 32 نقطة.
10- طلائع الجيش.. 31 نقطة.
11- الجونة.. 31 نقطة.
12- غزل المحلة.. 31 نقطة.
13- الإسماعيلي.. 29 نقطة.
14- المقاولون العرب.. 28 نقطة.
15- أسوان.. 24 نقطة.
16- البنك الأهلي.. 19 نقطة.
17- وادي دجلة.. 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي.. 14 نقطة.

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