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تعرف على موعد مباراة تونس ضد الجزائر

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأفريقية مباراة تونس و الجزائر والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس في مباراة ودية دولية بينهما وذلك استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.


ويعيش المنتخب الجزائري أفضل حالاته تحت قيادة المدير الفني جمال بلماضي، حيث يواصل مسيرته بلا هزيمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر وذلك بعد التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية منذ عامين.

وتمكن المنتخب الجزائري من الفوز على موريتانيا ثم مالي وديًا في هذا التوقف الدولي ليواصل مسلسل انتصاراته إلى 24 مباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس و الجزائر يوم الجمعة 11 يونيو 2021 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس بتونس الذي تم بناؤه لاحتضان دورة الألعاب المتوسطية 2001 الي احتضنتها مدينة تونس.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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