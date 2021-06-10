لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

تعلن محافظة الجيزة، عن البدء في أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضيه التالفه الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين (جهينة سابقا) الواقع بدائره مدينة 6 أكتوبر، وذلك تفادياً لأي تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.



وتشير محافظة الجيزة، بأن الشركه المنفذه للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينه سابقاً ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوم وذلك ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ وحتى الساعه السادسة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٦ على ان يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركه المرور.



وتنوه محافظة الجيزة بان الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركه المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المروريه اللازمه والطواحين الضوئيه والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة لتسيير الحركه المروريه .