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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته للأردن

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له وذلك عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية والذى أقيمت فاعلياته بميدان الراية برغدان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من الأمراء وكبار العسكريين من ممثلى الدول العربية.

وبدأت مراسم الاحتفال بتشريف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأرض الاحتفال، أعقبه تقديم عدد من العروض شملت عرض الموسيقات العسكرية الأردنية والمشاة الصامتة من حرس الشرف، وعرض عناصر القفز بالمظلات حاملى شعار المئوية، ثم إجراءات العرض العسكرى، تلاها تسليم الأوسمة من قبل العاهل الأردنى، واختتمت الإحتفالية بالعرض الجوى للطائرات المقاتلة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة الأردنية ملكًا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة.

ويأتى حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين مصر والأردن، واستمرارا لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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