Advertisements

عاجل.. نجم المنتخب يوضح حقيقة خلافة مع محمد صلاح

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


خرج واحد من نجوم المنتخب الوطني المصري في الساعات القليلة الماضية وكشف الحقيقة عن الخلاقات المتعددة مع المدير الفني الكابتن حسام البدري ونجم ليفربول محمد صلاح.

وقال المحمدي عن رحيله عن أستون فيلا، وقال: هذا الأمر جاء بسبب رغبة النادي الإنجليزي في تجديد دماء الفريق، وعن خلافه مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول.



وأكد خلال تصريحاته المتلفزة في حواره المطول هاتفيا مع أحمد شوبير: «لست مقتنعا بمنح شارة القيادة وفقا للأقدمية ولو كنت لاعبََا بصفوف المنتخب، لما ترددت في الموافقة على منحها لمحمد صلاح».

 

وعن خلافه مع حسام البدري قال: «ألعب لمنتخب مصر منذ عام 2007 ولعبت 94 مباراة دولية وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت والفترة الماضية لم يحالفني الحظ في الانضمام للمنتخب وهذه وجهة نظر حسام البدري وأحترمها تماما لأنه يعمل على إيجاد لاعبين جدد ويجب احترام وجهة نظره وتقبلها».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المحمدي البدري

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 23 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعة و 18 دقيقة

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف مصر الأول في شباك السعودية (فيديو)

عاجل.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إحالة محمد صلاح للجنة الانضباط

عاجل.. تفاصيل أزمة محمد صلاح

نبيه يوضح حقيقة أزمة محمد صلاح في معسكر المنتخب بكأس العالم

عضو اتحاد الكرة يوضح حقيقة أزمة صورة "صلاح والتورتة"

المحمدي يوضح حقيقة خلاف محمد صلاح مع تريزيجيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا