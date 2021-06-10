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محافظ الجيزة يعلن بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح"

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح " والتي تهدف إلي رفع وعي الأسرة المصرية تجاه القضية السكانية بمراكز وقرى المحافظة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافات سكانية عالية وذلك لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لاتدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الهدف المرجو من تلك الفعاليات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في المبادرة للعمل علي دعمهم وتذليل أية عقبات قد تواجهم طبقاً للإمكانات المتاحة مشددآ علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع أنشار فيروس كورونا .

وأشار المحافظ أنه تم إطلاق المرحلة الأولي من المبادرة منتصف شهر مارس الماضي والتي أستهدفت مراكز الصف وأطفيح من خلال اللجان السكانية المشكلة لتنفيذ خطة الدولة نحو معالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقق السيطرة علي النمو السكاني مما يساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية .

وفي ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، اجتماع تنسيقي مع جميع رؤساء الوحدات السكانية والعاملين بالإحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية بحضور مدير وحدة السكان وتسريع الأستجابة المحلية بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وكذا ممثلين عن مديرية الأوقاف بالجيزة ومسؤول الكنيسة والمديريات الخدمية .

وأوضحت نائب المحافظ، أن الأجتماع يهدف إلى أستعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة والبرنامج الزمني المستهدف للمبادرة إلي جانب مناقشة المقترحات والرؤي المقدمة من المنسقين واللجان السكانية المشكلة وكذا للوقوف علي المعوقات التي قد تواجههم للعمل علي تلافيها .

وأشادت نائب المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجان السكانية المشكلة بالتعاون مع الجهات الشريكة لرفع الوعي لدي الأسر والإستعانة ببعض المتخصصين لإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال " الصحة الانجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الاناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية واضراره علي الفرد والمجتمع .

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