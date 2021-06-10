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المترو يستقبل القطار المكيف الجديد العاشر الوارد للخط الثالث

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة المترو عن استقبال القطار المكيف الجديد العاشر الوارد للخط الثالث للمترو عبر ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجاريًا في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وقد لاحظ المواطن الفرق بين القطارات القديمة والقطارات المورَّدة مؤخرًا.

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