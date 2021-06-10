حكم تاريخى ضد صوت القاهرة لصالح شركة "مزيكا"





اصدرت محكمة القاهرة الأستئنافية الإقتصادية برئاسة السيد المستشار محمد جوده محمد أبو زيد وعضوية السيد المستشار أحمد محمد الطاهر والسيد المستشار الحسين مصطفى محمد النحاس حكماً تاريخياً جديداً بجلسة 10/3/2021 فى الدعوى الاستئنافية رقم 366 لسنة 12 ق قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه.



وكان المحامى حسام لطفى بصفته وكيلاً عن شركة صوت القاهرة قد رفع دعوى ضد شركة ستارز يطلب فيها تثبيت ملكيـة أوبريت الليلة الكبيره لصالح شركة صوت القاهرة مخالفاً للحقائق الثابته بمستندات شركة ستارز التى ال إليها ملكية ( أوبريت الليلة الكبيرة ) من الموسيقار / سيد مكاوى وتم قيدها طبقا للقانون بوزارة الثقافة التى أصدرت شهادة قيد بها لصالح شركة ستارز .



ولم يطعن المحامى حسام لطفى فى هذا الحكم أمام محكمة النقض فى الموعد القانونى وبالتالى أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .



وجدير بالذكر انة نظراً لامتناع شركة صوت القاهرة عن الوفاء لشركة ستارز بمقابل إستغلال المصنفات المشار إليها منذ عام 2014 فقد إضطرت شركة ستارز إلى إقامة الدعوى 624 لسنة 2020 إقتصادى القاهرة بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17/10/2010 مع إلزامها بالتعويض وبجلسة 31/8/2020 قضت المحكمة بفسخ العقد المذكور مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدى لشركة ستارز تعويضاً قدره ( مليون ونصف مليون جنيه ) ، وتأيد هذا الحكم بجلسة 21/4/2021 فى الاستئناف رقم 578 لسنة 12 قضائية إستئنافية وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ، وبالتالى أصبح لا يحق لشركة صـــوت القاهرة إستغــلال مصنفات أم كلثوم الغنائية والآ كان ذلك مؤثمــا جنائيــاً ومدنيـــاً .