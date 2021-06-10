مد أجل الحكم علي فرد أمن قتل مواطن بالمعصرة لجلسة 3 أغسطس









قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار محمد احمد عطية مد اجل حكمها علي "عمرو.م" فرد امن لاتهامه بجريمة قتل عمد بالمعصرة لجلسة 3 اغسطس



صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.





وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن احمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها اشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته فاستطرد باخري في احشاءه والطعنه الثالثه في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تايدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.





وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد محمد هاني فرد امن أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلي الفور توجه لمكان تقابلهما تحسبًا لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه علي أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثًا إصابة المتهم بالرأس من الخلف والامام فاشهر المتهم سلاح أبيض مطواه في مواجهته وطارده واضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضًا والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لاسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثرًا بإصابته.