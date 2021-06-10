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بريطانيا تؤكد ضرورة سماح الصين بتحقيق مستقل وشامل بأصل منشأ كورونا

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، ضرورة سماح الصين بتحقيق مستقل وشامل بأصل منشأ فيروس كورونان وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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