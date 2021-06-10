إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى



تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد إيمان البحر درويش لتطاوله على رئيس الدولة والتحريض على الفوضى



وقال صبري ببلاغه أن المبلغ ضده قام على صفحته الشخصية بمهاجمة سيادة الرئيس وحمله مسئولية التفريط في مياه النيل والسماح لأثيوبيا ببناء سد النهضة حيث جاء بمنشور علي صفحته الشخصية العبارات التالية:ـ( فين غيرتكم على شرف وتاريخ بلدكم؟ "



رئيس الجمهورية يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت م النيل قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس !؟..



وبعد كده نلاقي خبر اصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر وهذا معناه بكل بساطة ووضوح أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه وإثيوبيا تتريق ع الريس وتهديداته الا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد فكيف يكون هناك مناورات حماة النيل …



ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان مفيش غيرة على شرف وتاريخ هذا البلد !؟..

و زعلانين قوي م الحقيقة الشديدة الوضوح بقينا بياعين كلام كله ف البلاموطي على رأي الإسكندرانية وانهشوا في لحم الراجل الوحيد اللي نطق بالحق..

حبًا وغيرة على بلده وكرامتها !؟…)





وقال صبري أن ما سطره المبلغ ضده في منشوره المشار إليها الغرض منه هو التشكيك في قرارات القيادة المصرية والإضرار الجسيم بسمعة مصر أمام العالم بأجمعه وإهانة رئيس الجمهورية



واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.