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إصابات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ3 ملايين
الخميس 10/يونيو/2021 - 03:45 م
وكالات
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قالت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة
في إيران، أن الإصابات والوفيات اليومية واصلت الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل.
وسجّلت إيران،
في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12.398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد
الإصابات إلى 3.003.112 والوفيات إلى 81.672، وفقا للأرقام الرسمية.
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