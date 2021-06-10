Advertisements

إصابات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ3 ملايين

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

قالت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا.

 

وأكدت وزارة الصحة في إيران، أن الإصابات والوفيات اليومية واصلت الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل.

 

وسجّلت إيران، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12.398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.003.112 والوفيات إلى 81.672، وفقا للأرقام الرسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا إيران إصابات كورونا

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 23 ساعة

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعة و 26 دقيقة

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا في البرازيل

قطر تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك: عدد وفيات فيروس كورونا تتجاوز عتبة الـ60 ألفا

إصابات كورونا تتخطى حاجز 6 ملايين حالة في الهند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا